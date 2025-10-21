Afra Blanco, tajante con la especulación: "Hay que freír a impuestos a los que están comprando pisos para invertir"

El Ministerio de Vivienda ha lanzado un anuncio ambientado en 2055 que muestra a tres ancianos viviendo juntos. La campaña genera polémica, críticas en redes y tensiones políticas, incluso dentro del propio Gobierno, por su controvertido mensaje sobre la vivienda.

El Ministerio de Vivienda ha publicado un polémico anuncio. Ambientado en el año 2055, el vídeo inicia preguntando al espectador cómo imagina su futuro, y resuelve la pregunta mostrando a tres ancianos que llevan más de 30 años viviendo juntos.

El anuncio ha recibido numerosas críticas en redes sociales e incluso los propios socios del Gobierno se han sumado a ellas. Es el caso de Sumar: su portavoz, Verónica Martínez, ha llegado a sugerir que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Afra Blanco se ha mostrado muy crítica con el vídeo de promoción del ministerio: "Si uno defiende que estamos en una emergencia en materia de viviendas. Si uno defiende que una vivienda no puede ser un activo financiero sin límites. Si uno defiende que para invertir mejor te vas a la bolsa y no inviertes en un derecho fundamental y un bien básico como es la vivienda, desde luego no puedes compartir la esencia de este anuncio. No puedes", afirmó.

Asimismo, considera que "hay que freír a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y desangrar a trabajadores".

La colaboradora insta al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, que según explica Afra Blanco son los que "tienen las competencias", a unirse y regular el mercado de la vivienda. "Se tienen que poner las pilas", opina.

