Iñaki López: "Llama la atención la puntualidad con la que Artemis II llega a 400.000 km de la Tierra y lo mal que está el AVE a Málaga"

Los cuatro astronautas de Artemis II ya son los humanos que más lejos han estado de la Tierra, con el objetivo de ver al completo la cara oculta de la Luna. La reacción de Iñaki López ante este momento histórico, en este vídeo.

La misión Artemis II de la NASA ya ha hecho historia, al situar a sus astronautas como los cuatro humanos que más lejos han estado de la Tierra. Ha sido a casi 407.000 kilómetros del planeta con el objetivo de tener una visión completa de la cara oculta de la Luna.

El hito en el que Artemis II superaba la marca del Apollo 13 se producía sobre las 19:56 de la tarde, tal y como tenía previsto la agencia espacial norteamericana.

"Llama la atención con la puntualidad que llega una nave a 400.000 kilómetros de la Tierra y lo mal que está un AVE para llegar a Málaga", reacciona Iñaki López con ironía.

Los astronautas aprovechaban este momento histórico para agradecer el trabajo de los científicos que lo han hecho posible y para sugerir un par de nombres para dos cráteres de la cara oculta de la Luna.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.