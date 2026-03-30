Sin AVE a Málaga en Semana Santa: Más Vale Tarde hace la travesía de casi cinco horas de tren y bus desde Madrid

Málaga se queda sin conexión directa por alta velocidad y todos los que quieran viajar desde la capital a Málaga, o de Málaga a Madrid, tendrán que hacer un tramo del trayecto en autobús. Concretamente, el que une Málaga y Antequera.

La Semana Santa coincide con problemas en la red ferroviaria entre Madrid y Málaga, ya que las obras para reparar las vías afectadas por un temporal no han concluido. Renfe no ha implementado una alternativa ferroviaria completa, y los viajeros deben tomar un autobús entre Málaga y Antequera. Aunque se contempló que los trenes circularan por vías convencionales, finalmente no fue posible. Renfe ha añadido servicios adicionales, con ocho viajes diarios hacia Málaga y siete hacia Madrid, sumando más de 50,000 plazas. Los pasajeros expresan frustración por los retrasos y la falta de información clara, enfrentando trayectos prolongados y confusión.

Llega la Semana Santa, la operación salida y continúan los problemas en la red ferroviaria de nuestro país. Porque, finalmente, las obras para arreglar las vías dañadas para viajar entre Madrid y Málaga, tras el temporal, no han llegado a tiempo. La compañía no ha puesto una alternativa ferroviaria completa y sigue habiendo un tramo que hay que hacer en autobús si se quiere ir desde Madrid hasta Málaga. Todo, porque las obras se van a prolongar hasta finales de abril.

Ante esto, Renfe aseguró que, para no dañar los trayectos durante la Semana Santa, en vez de poner ese tramo en autobús, iba a dejar que el tren circulase durante un rato por las vías convencionales. No sería alta velocidad, pero por lo menos, se podía llegar en tren y sin hacer transbordos.

De hecho, en los últimos días, se llegó a hablar desde la compañía de la posibilidad de reabrir para algunos servicios ese tramo, pero finalmente no ha sido posible. Siguen las obras en esa infraestructura, así que todos aquellos que quieran viajar desde Madrid hasta Málaga tendrán que hacer un trayecto en autobús.

Sí, al final habrá que coger durante un tramo el autobús. Concretamente, el que une Málaga y Antequera.

Es decir, en plena Semana Santa, Málaga se queda sin conexión directa por alta velocidad. Todos aquellos que quieran ir a Málaga o que quieran venir a Madrid tendrán que hacer ese trayecto en autobús.

Eso sí, Renfe ha puesto un servicio extra. Son ocho viajes diarios hacia Málaga y siete en sentido inverso, hacia la capital. Este extra supone más de 50.000 plazas.

La odisea de los viajeros para llegar a Málaga

Para saber cómo se vive exactamente este cambio en el trayecto, Más Vale Tarde se ha subido al AVE. Hemos hecho el viaje para comprobar de primera mano la odisea de los viajeros para llegar a Málaga desde Madrid y en esta Semana Santa.

Lo que nos hemos encontrado es algo similar a lo que se vive cuando sucede el conocido como 'efecto mariposa'. Porque se cayó un talud en Álora, en Málaga, y dos meses después ha empezado la Semana Santa y todavía no se ha arreglado. Es más, sigue habiendo una guerra abierta entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Y una cosa más, porque cuando llegas a la estación, ves que aparecen unas letras pequeñitas debajo del nombre de María Zambrano. Pone: Antequera. Nos avisan de que tenemos que montarnos en un autobús. O cómo nos cuenta uno de los afectados: "En Antequera hay que coger un autobús que tiene preparado Renfe". Para luego "ir en el bus de Antequera a Málaga".

Y lo que más les molesta a los viajeros es lo que nos ha contado esta señora: "No te lo cambia. Si no me hubiese ido en coche".

El equipo de MVT se dispone a pasar el control de seguridad para tomar el tren a Málaga. "Nos hemos reunido durante cinco minutos en la barra y todos preguntan lo mismo: 'Dónde me bajo para lo del autobús?'", nos cuenta otro viajero. Porque reina la confusión. "Que si en el parking... ya tenía que coger esto porque ya estaban todos los billetes de autobús cogidos".

"Para un festival. Y bueno, pues llegaré mucho más tarde de lo que tenía previsto", se queja otra chica que, además, nos relata cómo se siente la gente dentro del tren. "Hombre, cabreados, cabreados, cansados".

Cuando, por fin, conseguimos bajar del autobús, nos encontramos con más caras largas. Por ejemplo, hablamos con unas chicas que han llegado con "media hora de retraso". "Pero un viaje que normalmente es de dos horas y media se ha convertido en uno de cuatro horas y media", aseguran. Bueno, casi cinco. Otra joven nos cuenta cómo ha salido desde "Lleida y tardaba cinco horas". Al final han sido "casi diez horas".

"Pensábamos en sacar los billetes con antelación, pensando como todo el mundo, que iba a estar restablecida la línea del AVE". "Yo tengo a mi hija en Madrid y yo, hasta que esto no se regularice, no voy a ir", lamenta otra mujer.

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