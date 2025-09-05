Iñaki López, indignado con Mazón tras la carta de Vilaplana: "¿En qué cabeza cabe que no estés entregando toda la información sobre esa comida?"

La periodista Maribel Vilaplana ha explicado que Mazón no le trasladó "ninguna inquietud" acerca de la DANA y que la sobremesa terminó "entre las 18:30 y las 18:45".

La periodista Maribel Vilaplana ha roto su silencio diez meses después de la DANA que dejó 228 muertos en Valencia y ha explicado cómo transcurrió la famosa comida con el president de la Generalitat Valenciana, Caros Mazón, en el restaurante El Ventorro.

En una carta abierta, Vilaplana ha asegurado que "en un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada".

Además, la periodista ha aclarado que "el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", detallando que, pese a la información que sus colaboradores le trasladaban, la salida del restaurante se produjo "entre las 18:30 y las 18:45".

Iñaki López ha denunciado que la información más concisa acerca de la actuación de Mazón del día de la DANA la dé Vilaplana y no el propio presidente: "Aclararía mucho que nos diera la información que nos iba a dar, como el registro de llamadas o la factura".

"¿En qué cabeza cabe que no estés desde el primer minuto entregando toda la información sobre esa comida?", ha preguntado, indignado, Iñaki López para concluir.