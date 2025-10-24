Todas las veces que Maduro intentó hablar inglés y terminó creando frases que nadie entiende, pero que todos recuerdan

Los detalles Desde "stupid YouTub" hasta "I you want, I want", este recopilatorio reúne todas las frases más curiosas de Maduro en inglés, mostrando cómo sus intentos de comunicarse se convierten en espectáculo.

Si alguien pensaba que los discursos de Nicolás Maduro eran impredecibles, lo ocurrido este viernes en Venezuela lo confirma de sobra. Varios aviones estadounidenses se habrían acercado al espacio aéreo del país caribeño y el presidente quiso enviar un mensaje de paz… en inglés. El resultado fue, cuanto menos, memorable.

En una conferencia que mezcló solemnidad y espectáculo, Maduro lanzó un mensaje contundente: "No a la guerra, no a la guerra, not war, not war, not war." Intentando comunicarse en inglés, el presidente continuó: "Yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, forever, peace forever."

Luego trató de matizar: "Not crazy war." Y retomó el alegato: "No crazy, no crazy war, no crazy war." Para añadir énfasis, recurrió a la súplica: "Please, please, please." Y cerró con su deseo final: "Peace forever, peace forever." El público no podía contener la risa, aunque aplaudió su empeño por transmitir un mensaje pacífico.

Clases de inglés… al estilo Maduro

Lo que vimos hoy no es un hecho aislado. Nicolás Maduro lleva años intentando comunicarse en inglés… y siempre con resultados que rozan lo hilarante. Desde su particular pronunciación hasta su creatividad con el vocabulario, el presidente ha convertido sus intervenciones en auténticas clases exprés de inglés improvisado.

La lección arranca con un ejemplo de su pronunciación internacional: "Stupid, stupid, stupid YouTub." Sí, YouTube con "b". La intención es clara: transmitir su mensaje aunque el diccionario no lo respalde. Y si la inspiración lo llama, no se detiene: "Podríamos hacer un serial para Netflix o prin time." Porque para Maduro, el prime time también puede tener su toque bolivariano.

Improvisación al poder

Su inglés no se limita a palabras sueltas. Cuando se lanza al discurso internacional, la improvisación es la norma: "Listen to me. Not war, yes peace. The pipol unaited states, de parte de the people of Bolivarian Republic."

Y si la situación lo requiere, inventa vocabulario propio: "El pelucón Donal Trum es un verdadero pelucón… the father of the pelucons." "The crown yugual. The imperialism… United states of Europa están derrotados." "Venezuela is not a trit, we are jop."

Cada frase demuestra que su objetivo no es la corrección, sino la convicción y el entretenimiento.

Multilingüismo espontáneo

Cuando el inglés no alcanza, Maduro mezcla idiomas sin problemas: "Hands off Venezuela… de inmediati."

Y por si alguien no entiende, él mismo ofrece la traducción: "'Han verguer'. ¿Sabes qué significa 'han verguer'? Hamburguesa."

Porque si algo ha quedado claro a lo largo de los años es que Maduro no necesita intérprete, necesita que lo escuchen… aunque no entiendan nada.

El broche de oro: "I you want, I want"

El 17 de abril de 2024 Maduro volvió a sorprender con su particular inglés al enviar un mensaje directo a Joe Biden: "I you want, I want."

Bilingüe, lo que se dice bilingüe, no es. Pero empeño, creatividad y espectáculo, le sobran. Maduro ha convertido sus intentos de hablar inglés en una especie de escuela exprés que mezcla improvisación, humor y confianza a raudales, dejando claro que lo importante no es el idioma, sino el show que se monta mientras lo intenta.

Maduro, that's (not) English. Pero el espectáculo… está más que asegurado.

