El 'aprendizaje' de Iñaki López gracias a la receta de Carlos Maldonado: "Que el nabo tenga rollazo es mi lección del día"

El chef de Más Vale Tarde ha preparado una receta popular de la Comunidad Valenciana: arròs passejat o arroz al horno. Entre sus ingredientes, el plato lleva nabo, un producto que no es del gusto del presentador de Más Vale Tarde.

El chef con estrella Michelin, Carlos Maldonado, ha versionado una receta de arròs passejat o arroz al horno que le ha propuesto un espectador, Carlos, en la sección 'Supera esto, Maldonado'. Iñaki López y Cristina Pardo, como es habitual, no se han perdido el paso a paso de esta exquisita receta.

Antes de hornear su arroz, el chef ha hecho un sofrito con la costilla, la panceta, el nabo o la morcilla, entre otros ingredientes. El cocinero, después, ha añadido un caldo de gallina que él mismo ha elaborado. "No conozco a nadie que haga los caldos más buenos que tú", señala Cristina. "Es verdad, lo clavas", añade Iñaki.

Una vez ha guisado todos los ingredientes, el cocinero los ha retirado del fuego para así llevar a cabo el siguiente paso de su receta. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Maldonado, en una bandeja de barro, pone una base de arroz y, sobre esta, pone los ingredientes guisados.

"Si quieres olvidarte del nabo", le sugiere Iñaki al cocinero. "Le da un rollazo el nabo", responde el chef. "¿Sí? Que el nabo tenga rollazo es mi lección del día", comenta López. "A ti te sacan del centollo y la centolla...", señala Maldonado.

