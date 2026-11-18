¿Qué ha dicho? "Hay que decir que el juez ha sido muy, muy crítico con el recorrido procesal", ha recordado la abogada y criminalista Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde al valorar la imputación del cantante por tres delitos contra la libertad sexual, de lesiones y por trato degradante.

Julio Iglesias ha sido imputado por la Audiencia Nacional por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, tras la querella de dos trabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas. Bea de Vicente, experta jurídica de Más Vale Tarde, destaca la importancia de la imputación, ya que permite iniciar una investigación. Sin embargo, señala críticas del juez sobre el proceso, como la elección del foro español y posibles relatos sesgados. A pesar de las dificultades, el juez ha dado peso a la denuncia y los indicios, aunque con muchos elementos en contra. Las declaraciones de las denunciantes han sido cuestionadas por su contradicción.

El cantante Julio Iglesias ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional. Este miércoles hemos sabido que, finalmente, va a llevar adelante su caso. Que va a investigar a Iglesias por tres delitos contra la libertad sexual, de lesiones y por trato degradante. Todo tras la presentación de una querella por dos de las trabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas.

Más Vale Tarde ha contado con la presencia de su experta jurídica, Bea de Vicente, que reconoce que la imputación es muy importante porque, ahora, se "puede iniciar una investigación contra Julio Iglesias".

Pese a ello, De Vicente ha querido recordar los problemas con los que se ha encontrado este procedimiento. "Hay que decir que el juez ha sido muy, muy crítico con el recorrido procesal", han dicho para enumerar algunos de los puntos señalados, como la elección del foro español, pese a que podría haberse iniciado en República Dominicana o Bahamas. Pero también por un posible "relato sesgado de hechos".

La abogada cree que el juez es tan crítico que, cuando "estás leyendo el auto, estás pensando en todo momento que, al final, no va a haber un inicio de una investigación".

Pese a ello, considera que el juez ha dado peso a la denuncia, a las fotos y a los indicios. Por ello, "se va a iniciar una investigación, pero con muchos elementos en contra".

Una de las trabajadoras denunciantes contó a 'elDiario.es' sus vivencias con Julio Iglesias. Relató momentos tan duros como el siguiente: "Mientras le chupó el pito, supuestamente a él se le calma el dolor. Y así yo pasé la noche entera hasta las 06:00 horas chupándole pito. Sus testículos y me ponía a chupar helado y cuando yo paraba, jalaba por el pelo para que lo siguiera haciendo.

Declaraciones por las que "el juez también es crítico" al decir, según De Vicente, que "hay algunos elementos que son completamente contradictorios con lo que ellas cuentan".

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