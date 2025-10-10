Iñaki López canta a Luis Calero para agradecerle que haya traído salmorejo: "Venga, Luis, sal a bailar..."

El reportero ha viajado hasta Córdoba para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad andaluza. Además, ha podido probar uno de sus platos más tradicionales: el salmorejo.

'Un país para viajárselo' ha llevado a Luis Calero hasta Córdoba y, como es habitual, ha podido disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la provincia: el salmorejo. David Plaza, del restaurante Puerta Sevilla, le ha contado cómo prepararlo.

Después de detallar sus ingredientes, le ha servido una ración de este delicioso plato acompañado, además, de huevo duro picado y jamón. "¿Qué tal como merienda para mis compañeros?", pregunta Calero a David. "Como es un plato frío, entra bien", responde él.

Luis lleva a Cristina Pardo e Iñaki López dos raciones de salmorejo y, además, otra manera para disfrutar de este plato: un bocatín de paleta ibérica con salmorejo. "Cómo está esto", afirma Cristina Pardo. "Venga, Luis, ven a bailar, que tú lo haces fenomenal...", comienza a cantarle Iñaki a Calero.

"Oye, muy bien", añade López, "llevábamos días sin comer". Después, prueban el bocatín. "Se me acumula el trabajo", comenta Iñaki. Calero comenta que Córdoba es una escapada de fin de semana perfecta desde Madrid. "En dos horas estás allí, comes así de bien y la gente es maravillosa", concluye.

