Iñaki López ya calienta para su regreso a Más Vale Tarde: "Una de las noticias más gratas que he recibido es que vamos a trabajar media hora antes"

Marina Valdés conecta con Iñaki López para recordarle que el lunes se le acaban las vacaciones. El presentador, con su afilada ironía, demuestra que no ha desconectado de la actualidad y que está preparado para su regreso.

El próximo lunes Iñaki López vuelve a Más Vale Tarde después de sus vacaciones y con nuevo horario: "Ha sido una de las más gratas noticias que he recibido nunca a la hora de reincorporarme al trabajo, que vamos a trabajar media hora antes", ironiza.

Marina Valdés le desvela que en esta nueva temporada el programa amplía su equipo: "Vente también con unas vitaminas para la memoria, porque a ver cómo vas a hacer para aprenderte el nombre de todos, que no te sabes ni el de los veteranos", comenta.

Iñaki va a llegar motivado por informar de todo lo que acontezca en Ceuta, y pide que "determinados elementos nos dejen trabajar con total libertad", porque si de algo está seguro es de que "ningún problema que afecte a los ceutíes se va a solucionar presionando a ONGs, a periodistas o agrediendo a menores".

Iñaki se ha puesto las pilas durante sus vacaciones y no ha dado la espalda a la actualidad: "Os he dedicado más tiempo a vosotros que a mis propios hijos", afirma.

Respecto al ático de Ayuso, el presentador de Más Vale Tarde habla de un "boom inmobiliario" en Chamberí, donde "se están deshaciendo de los áticos como si fuera alcaravilla", aunque "no son precisamente precios populares".

Iñaki también se muestra preocupado porque el periodismo se esté convirtiendo "en una profesión de riesgo": "No puede ser que la gente esté tranquilamente haciendo su trabajo y se vea increpada y agredida por unos intolerantes, como tampoco puede ser que los políticos quieran que les hagamos las preguntas que a ellos les interesen", reflexiona, recordando que el trabajo del periodista es "fiscalizar a los políticos".

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