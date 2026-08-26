Asociaciones de periodistas respaldan al redactor de laSexta agredido en Ceuta y llaman a la responsabilidad informativa

Los detalles En un comunicado, la FAPE recuerda que "ningún periodista debe ser objeto de amenazas, insultos, o agresiones por el mero hecho de desempeñar su labor profesional" tras el acoso a Juanjo Cuéllar y Manu Montilla en Ceuta.

La Asociación de la Prensa de Sevilla ha condenado las agresiones sufridas por un equipo de laSexta en Ceuta, destacando que estos ataques socavan el derecho ciudadano a recibir información veraz. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también ha expresado su apoyo a los periodistas Juan José Cuéllar y Manu Montilla, quienes fueron increpados y perseguidos mientras cubrían las protestas en la ciudad autónoma. La FAPE subraya que ningún periodista debe ser objeto de amenazas o agresiones por su labor profesional. El incidente ocurrió durante una manifestación, lo que obligó al equipo a buscar refugio.

"Los ataques a periodistas menoscaban el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz". Es la reacción de la Asociación de la Prensa de Sevilla tras las agresiones sufridas este martes por un equipo de laSexta mientras informaba de la situación que vive la ciudad autónoma como consecuencia de la crisis migratoria. La APS hace también "un llamamiento a la responsabilidad informativa sobre Ceuta".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), principal organización profesional de periodistas de España, también ha mostrado su apoyo a los periodistas de laSexta Juan José Cuéllar y Manu Montilla.

"Cuéllar, junto a su equipo, se ha visto increpado y perseguido mientras cubría las protestas motivadas por la tensión social que vive la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio", denuncia la FAPE en un comunicado en el que recuerda que "ningún periodista debe ser objeto de amenazas, insultos, o agresiones por el mero hecho de desempeñar su labor profesional, con independencia del contexto de crispación en el que esta se desarrolle". "Los ataques contra quienes informan no son solo ataques contra las personas que los sufren, sino contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz", añade dicho comunicado.

La agresión al equipo de laSexta

El incidente se produjo durante la tarde de este martes, cuando el Cuéllar estaba hablando en directo con una madre y profesora residente en Ceuta para que nos contara cuáles son las inquietudes de las personas que están en Ceuta, de los profesionales y de cómo se afronta ese inicio de curso, el equipo de laSexta se vio sorprendido por una concentración que se convirtió en manifestación.

Un grupo de manifestantes se acercó al equipo a increpar y a impedirles hacer la labor informativa que llevan haciendo este último mes desde la entrada masiva de migrantes. En el momento en el que se acercan, el periodista no responde y sigue trabajando. Aunque parece que van a retroceder, una mujer agarra la mano a otra para volver a acercarse a la cámara.

Nuestro compañero intentó, de nuevo, seguir trabajando, pero los manifestantes regresaron rodeando a nuestro periodista, a la entrevistada y al cámara. Los insultos, las peinetas y los gestos de mal gusto se mantuvieron hasta que el periodista no pudo seguir trabajando y se vio obligado a buscar refugio detrás de unas mesas de la terraza de un bar.

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