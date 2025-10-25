Zohran Mamdami, el demócrata propalestino que promete transformar Nueva York por la clase trabajadora

Los detalles En junio, el político progresista de 34 años, se imponía en las primarias demócratas tras vencer al exgobernador Andrew Cuomo.

Zohran Mamdani, de 33 años, es el nuevo candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Musulmán y propalestino, se autodenomina "la peor pesadilla de Trump". En junio, ganó las primarias demócratas al vencer al exgobernador Andrew Cuomo. Mamdani se destaca por su naturalidad en campaña y su conexión con la juventud a través de vídeos virales. Su programa electoral se centra en la clase trabajadora, proponiendo construir 200 mil viviendas públicas y crear supermercados municipales con productos subvencionados. Además, planea ofrecer educación infantil gratuita y financiar sus propuestas mediante un aumento de impuestos a los más ricos.

De 34 años, musulmán, propalestino y autodenominado como "la peor pesadilla de Trump". Así es Zohran Mamdani, el nuevo candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

En junio, el político progresista se imponía en las primarias demócratas tras vencer al exgobernador Andrew Cuomo, que pretendía redimirse políticamente tras su dimisión hace cuatro años entre acusaciones de acoso sexual.

Una de sus estrategias para atraer al votante es realizar vídeos virales en los que parece expandirse a la comunidad joven. Asimismo, Mamdani es identificado por su naturalidad en los actos de campaña, algo que le ha convertido en un líder diferente.

A su vez, el demócrata se ha mostrado cercano a la clase trabajadora y con un programa electoral dirigido a ellos. El candidato a la alcaldía quiere construir 200 mil viviendas públicas y crear supermercados municipales con productos subvencionados.

"Crearé una red de supermercados públicos cuya propiedad sea la ciudad", aseguró, además de escuelas infantiles gratuitas hasta los cinco años. Eso sí, para poder cumplir sus promesas, subirá los impuestos a los más ricos.

"Si ganas un millón en nuestra ciudad creo que puedes pagar un 2% más para que después mejoré tu calidad de vida", sentenció.

