La voz que escapó de la guerra: María Luktai emocionó a Jordi Évole cantando por Amy Winehouse

Los detalles María Luktai llegó a Barcelona desde Ucrania huyendo de la guerra con solo 20 años. Hoy trabaja como camarera, pero su verdadera pasión es cantar. Su historia y su voz conmovió a Jordi Évole, quien le dio la oportunidad de subirse a un escenario.

La voz que escapó de la guerra: María Luktai emocionó a Jordi Évole cantando a Amy Winehouse

Esta es la voz de María Luktai, una joven que llegó desde Ucrania huyendo de la guerra con tan solo 20 años y que, tres años después, trabaja como camarera en un restaurante de Barcelona.

Entre pase y pase, María deleita a los comensales con su melodiosa voz. En esos momentos, el ruido del mundo parece detenerse.

A pesar de su dura historia, su voz no se ha apagado. Sigue buscando una oportunidad, y esta ha llegado de la mano del propio Jordi Évole. El presentador de laSexta la conoció mientras cenaba en el restaurante donde trabaja y no dudó en invitarla a cantar esa misma noche en el concierto que ofrecía en Lloret de Mar.

"Se ha puesto a cantar Amy Winehouse ella sola. Se para el tiempo y nos quedamos todos allí flipando", comenta Évole.

María Luktai ha visto de cerca los horrores de la guerra en Ucrania, hasta el punto de reconocer que "estaba preparada para morir". Ahora, desde España, solo sueña con cumplir su deseo de dedicarse por completo a la música.

