Amenaza tras amenaza

Del "nuestros votos no son un cheque en blanco" al "estamos hasta las narices": los dos años del ultimátums de Junts al Gobierno

Los detalles Sus siete votos fueron decisivos para investir a Pedro Sánchez pero, desde entonces, las advertencias no han cesado.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados
Los siete votos de Junts fueron decisivos para investir a Pedro Sánchez, pero mantenerlos no está siendo una tarea fácil. Junts lleva lanzando ultimátums al Gobierno prácticamente desde el inicio de la legislatura.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, advirtió el pasado mes de julio de que "los votos de Junts no son un cheque en blanco", amenazando con romper las negociaciones y con ellas el pacto de investidura y la legislatura. Nogueras ha llegado a afirmar tajantemente que están "hasta las narices"

"Así, de esta manera, no se puede seguir", declaró, por su parte, Jordi Turull. Así, han advertido desde el principio que su apoyo no es pleno y que hay que negociar punto por punto, o "carpeta a carpeta", como ha dicho la portavoz de Junts en el Congreso.

Los independentistas quieren, por ejemplo, que Cataluña asuma las competencias en migración y que el catalán se convierta en lengua oficial en Europa y aunque han conseguido que el Gobierno materialice parte de sus exigencias, como la famosa ley de amnistía, Junts ha llegado a votar en contra de medidas tan importantes para el Gobierno como la reducción de la jornada laboral o la revalorización de las pensiones, lo que supone un mecanismo más para apretar al Gobierno de Pedro Sánchez.

