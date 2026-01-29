Ramoncín, sobre la ausencia de Vox en el funeral de Huelva: "Tiene una estrategia que no se ha visto nunca, va arrastrado por la ola"

El cantante ha dado su punto de vista acerca de que ningún representante de Vox haya acudido al funeral religioso por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz celebrado en Huelva, así como el rédito electoral que sacan de estas decisiones.

El cantante Ramoncín ha dado su punto de vista acerca de que ningún representante de Vox, ni siquiera su líder, Santiago Abascal, haya acudido al funeral religioso celebrado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y que presiden los reyes, dando una muestra más de su ruptura con la institucionalidad. "Cuando tú creces sin hacer nada, lo que vas a hacer es nada; y cada vez que vemos una encuesta, es un crecimiento. Es una estrategia que no se ha visto nunca, va arrastrado por la ola", ha comentado el artista.

Asimismo, la analista Tania Sánchez ha señalado que "hay un problema o un riesgo estructural de la democracia y de la institucionalidad". No obstante, ha enfatizado que "Santiago Abascal no va al funeral de Estado con el objetivo de que hablemos de él".

Del mismo modo, el presentador Iñaki López ha apuntado que Abascal ha roto con la Casa Real y con la Iglesia Católica, ya que esta aprueba "la regularización de medio millón de migrantes y, sin embargo, Vox no". "No olvidemos que Abascal había acabado su investigación del accidente el primero, mucho antes de que lo haga el Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Abascal ya tenía absolutamente claro el resultado de su pequeña investigación", ha concluido.

