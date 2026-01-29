Tania Sánchez, sobre la politización de Adamuz por parte del PP: "Se lo están tomando como una venganza por la DANA"

Tania Sánchez reflexiona en este vídeo sobre la contradicción en el discurso del PP atacando a Pedro Sánchez por no asistir a la misa de homenaje a las víctimas de Adamuz en Huelva, mientras calificaban de "insulto" que fuera Puente.

Hoy se celebraba en Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente de tren en Adamuz, a la que han asistido los reyes, así como representantes del Gobierno como María Jesús Montero, Luis Planas o Ángel Víctor Torres; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No así Pedro Sánchez, al que el PP ha atacado por no asistir, mientras días atrás calificaban de "provocación" o "insulto" que Óscar Puente acudiera a la misa.

Unas contradicciones con las que, según Tania Sánchez, el PP "se lo está tomando como una especie de venganza de lo que han sufrido como partido la mala gestión de la DANA".

En este sentido, recuerda al partido de Feijóo que, aunque "a lo mejor termina teniendo una responsabilidad Puente y tiene que acabar dimitiendo", el desgaste del Partido Popular "tiene que ver con la gestión de Mazón".

