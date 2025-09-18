Iñaki López, atónito al ver un vídeo de Dani Desokupa: "Me encanta cuando da datos mientras sorbe mocos"

La Fiscalía va a denunciar a Daniel Esteve por incitación al odio contra el colectivo migrante y contra la integridad moral. Más Vale Tarde recoge alguno de sus mensajes, de los que uno en particular llama la atención a Iñaki López.

Daniel Esteve, líder de 'Desokupa' va a ser denunciado por la Fiscalía por incitación al odio contra el colectivo migrante y la integridad moral por sus mensajes en redes sociales donde vincula migración y delincuencia.

Más Vale Tarde analiza alguno de estos discursos, en los que aprovecha sucesos trágicos, como el ataque a tres vigilantes de seguridad en Marbella, para acusar a un migrante.

En el contexto de la DANA de Valencia, Esteve también aseguró que los inmigrantes magrebíes eran los que más estaban saqueando.

"Me encanta cómo da datos mientras sorbe mocos", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.