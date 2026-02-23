Hablan los vecinos del hombre apuñalado en Benimàmet: "Había peleas y riñas. Era habitual ver el coche de Policía en el barrio"

Los vecinos de Benimámet, en Valencia, hablan sobre el conflicto vecinal que ha terminado con un vecino matando a puñaladas a otro. Asegura que había muchas denuncias previas y que el presunto homicida era "problemático".

Una disputa por ruidos en Benimàmet, Valencia, ha terminado con un vecino asesinando a puñaladas a otro con la ayuda de sus padres. Todos ellos han sido detenidos por la Policía tras el trágico suceso.

Este violento desenlace se produce después de años de discusiones tanto por los ruidos como por la suciedad de la casa, e instantes después de que la víctima le insultara en varias ocasiones.

Los vecinos aseguran que la convivencia entre ellos hacía mucho tiempo que era insoportable y que "las riñas y peleas eran habituales, porque había un coche de Policía en el barrio".

Otros señalan que el presunto homicida era "problemático" y que se habían puesto muchas denuncias. Respecto a la madre de la víctima, de 80 años, otro vecino apunta que "se queda solita".

