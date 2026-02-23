Chema Crespo, sobre la situación de Ortega Smith: "No es ninguna adalid de la democracia"

Javier Ortega Smith mantiene su cargo como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid pese al rechazo de la dirección nacional. Mientras el partido ya ha elegido sustituta, el dirigente denuncia una "purga" interna.

Javier Ortega Smith se enroca como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, pese a que la dirección del partido le ha dejado claro que lo quiere fuera de la formación. De hecho, la cúpula nacional ya tiene elegida a su sustituta: la edil Arantxa Cabello.

En una rueda de prensa celebrada sin la asistencia de ninguno de los concejales de su grupo y con el carné de afiliado en la mano, Ortega Smith ha señalado que considera que está viviendo una "purga" interna "peor que la de Stalin".

Desde Más Vale Tarde, Chema Crespo ha compartido su opinión sobre la situación: "Quien no entiende la democracia como sistema político pues difícilmente la va a entender en su partido".

Además, ha comentado que dentro del partido "no hay democracia" y que Ortega Smith "no es ninguna adalid de la democracia", al tiempo que recurre a ella para justificar su mala relación con sus compañeros.

Asimismo, Crespo señala que la formación de Santiago Abascal "se ha convertido en una forma de vida" para sus miembros y en la cual hay "una opacidad terrible en relación con las finanzas".

