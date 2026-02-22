Detienen a un hombre de 35 años acusado de matar a puñaladas a su vecino en Valencia

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años después de matar, presuntamente, a un vecino de una puñalada en el cuello en el barrio de Benimánet, en Valencia. Las motivaciones del supuesto agresor no han trascendido.

Ha sido a eso de las 15:40 cuando se ha solicitado la intervención del CICU para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gavarda. En el aviso al 112 alertaban de que un hombre estaba sangrando tras haber recibido al menos una puñalada, lo que activó el protocolo de muertes violentas.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, la Local y también una unidad del SAMU que tan solo pudo constatar el fallecimiento del hombre, de 59 años.

Las fuerzas del orden, una vez confirmada la muerte del hombre, han solicitado la presencia del grupo de homicidios y de la Policía Científica, que están analizando la escena del crimen.

Según recogen en 'Levante', el presunto autor habría tenido ciertos problemas previos en el vecindario. Después de los hechos se quedó en el lugar esperando a la Policía hasta su detención.

