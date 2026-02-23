Puerto Vallarta, México, comienza a recuperar la calma tras la muerte de 'El Mencho': "La noche ha sido muy tranquila"

El asesinato 'El Mencho', jefe del Cártel de Jalisco, provocó bloqueos y violencia en varias ciudades mexicanas. Desde Puerto Vallarta, José Manuel Fernández cuenta cómo la población vive la situación y empieza a recuperar la calma.

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel de Jalisco, por parte de las autoridades mexicanas ha desencadenado una oleada de violencia en varios estados, donde se llegaron a bloquear carreteras y se produjeron varios incidentes.

Para conocer más sobre la situación, Más Vale Tarde conectó en directo con José Manuel Fernández, que vive en Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas por esta ola de violencia.

"Al principio no sabíamos cuál era la razón, las especulaciones no faltaban y lo que nos alarmaba es que fuera simplemente un enfrentamiento entre grupos locales", ha comentado el mexicano.

Cuando supieron el motivo real, entendieron por qué la magnitud de la violencia "iba en proporción con la importancia que tuvo el golpe que se ha dado con lo del Mencho". Asimismo, aplaude la caída del jefe del Cártel de Jalisco, pues muchos llevaban esperando que "hubiera una reacción del Gobierno tan sólida como la de ayer".

José Manuel explica que poco a poco se está recuperando la normalidad. En su ciudad ya funciona el transporte público. "Desde ayer en la tarde ya no hubo ningún acecho y la noche fue muy tranquila", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.