Habla el abogado que 'cazó' a un estafador gracias a Equipo de Investigación: "Nos ayudó a identificarlo y avisar a las víctimas"

David Devesa, abogado, explica en este vídeo cómo gracias a un reportaje de Equipo de Investigación consiguió denunciar a un estafador con más de 20 órdenes de detención que se aprovechaba de familias que sufrían el acoso escolar.

Un programa de Equipo de Investigación ha propiciado el arresto del llamado 'estafador de las mil caras', un hombre que acumulaba más de 20 órdenes de detención. Su última estafa era presentarse como abogado y aprovecharse de familias de niños que sufrían acoso escolar, pidiendo dinero a cambio de borrar todo rastro digital del bullying.

Más Vale Tarde conversa en el vídeo sobre estas líneas con el abogado que, tras ver las imágenes del programa de Gloria Serra, ató cabos y denunció al también conocido como el 'estafador de la jet set' por suplantación de identidad.

David Devesa explica que todo comienza cuando la procuradora se puso en contacto con su despacho porque había dos familias a las que les habían estafado en casos de bullying.

Tras ponerse en contacto con ellas, descubrió que estaban viviendo "una situación desesperada" con casos muy graves de acoso escolar que aprovechó el estafador: "Son personas desesperadas a las que ofrece una solución rápida y apela a lo emocional", señala el abogado.

Una vez conoció estos casos, David los puso en conocimiento de las autoridades e iniciaron acciones penales, hasta que finalmente el estafador fue detenido gracias al trabajo de la Policía y "la paciencia de las familias, ya conscientes de que les estaban engañando".

David explica que este hombre ya intentó estafarle directamente a él dos años atrás, haciéndose pasar por el hijo de un rico empresario de la minería. Aunque entonces "aquello no llegó a más" porque le pilló en el engaño, al ver las noticias y escuchar de las víctimas que tenía intereses en la minería, ató cabos.

El paso definitivo, apunta, fue el reportaje de Equipo de Investigación: "Nos ayudó mucho a poder identificarlo y a poner sobre aviso a las víctimas". Sobre el estafador, afirma que "lo horripilante es que siga en la calle y no se haya acordado la prisión preventiva".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: El Truhán en atresplayer.

