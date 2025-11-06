Iñaki López, sobre la victoria de Mamdani en Nueva York: "Ha ido al coste de la vida y ahí les ha metido mano"

El candidato demócrata ha conseguido convertirse en el candidato más votado en las elecciones a la alcaldía de la Gran Manzana. Su victoria ha sido muy criticada por los republicanos, que consideran que promueve medidas "comunistas".

Este martes Zohran Mamdani se convertía en el nuevo alcalde de Nueva York. La victoria del demócrata no ha sido del gusto de Donald Trump, que considera que sus medidas son "comunistas". Pero, tras su victoria, son muchos los que han dado la enhorabuena a Mamdani por su victoria electoral.

Uno de estos mensajes procede del Real Oviedo. Esta reacción, como desvela María Lamela, se debe a que Mamdani, en 2012, es accionista del Oviedo. "Qué maravilla", afirma Iñaki López al descubrir este dato.

"Me parece el mejor fichaje que ha hecho el Oviedo en muchos años", añade. El presentador de Más Vale Tarde destaca que el Partido Demócrata "estaba completamente desnortado". "No existía y está, a tan solo un año, de unas elecciones fundamentales", reflexiona.

Estas son las elecciones legislativas que podrían "meter mano a Trump en su poder omnímodo". "Ahora mismo los demócratas, hasta hace bien poco, estaba noqueados", señala Zaida Cantera, "sobre todo con la política de inundación de comunicados que estaba llevando a cabo Trump".

Cantera expone que Nueva York es especialmente importante porque "es una cuna financiera, es un referente mundial". Para Cristina Pardo es "peligrosísimo el paralelismo que hacían algunos cargos públicos de EEUU entre un señor que ha ganado que es de origen musulmán y los terroristas islámicos". "Les ha ganado precisamente en eso porque ha ido al coste de la vida y no a la batalla cultural", concluye Iñaki.

