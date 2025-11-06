Detienen a 'El Truhán', el estafador con 22 órdenes de arresto, tras hacerse pasar por experto en la lucha contra el ciberbullying

El contexto Darwin Grover Linares, conocido como 'El Truhán' se hizo famoso por sus estafas a empresas y familias de toda España, cambiando su identidad y fingiendo ser abogado o asesor. Ahora, ha vuelto a actuar.

Darwin Grover Linares, conocido como 'El Truhán', ha sido detenido en Ponferrada (León) tras hacerse pasar por experto en ciberbullying. Con 22 órdenes de detención previas, fingía ser abogado y ofrecía a padres eliminar el contenido perjudicial de Internet a cambio de dinero. Contactó con dos familias afectadas por acoso escolar, prometiendo solucionar el problema mediante un gabinete jurídico falso. Así, obtuvo más de 5.000 euros en ocho días. La detención se produjo tras una denuncia por suplantación de identidad. Ahora enfrenta cargos por estafa y reclamación judicial, quedando a disposición de la autoridad judicial.

'El Truhán', un conocido estafador con 22 órdenes judiciales de detención por distintos juzgados de todo el territorio nacional, ha vuelto a actuar. La Policía Nacional le ha detenido en Ponferrada (León) tras hacerse pasar por experto en lucha contra el ciberbullying, al ofrecer a los padres terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial de Internet mediante la actuación de un gabinete jurídico simulado, todo ello a cambio de un importe económico.

Su nombre real es Darwin Grover Linares, pero todos lo conocen como 'El Truhán'. Se hizo famoso por sus estafas a familias y empresarios de toda España, fingiendo ser abogado, asesor o experto en ciberacoso.

Se mueve por toda España, cambiando de nombre en cada estafa. Arturo, Miguel o Benjamín son algunas de las identidades con las que ha realizado estafas en inmobiliarias, discotecas y hoteles.

Esta nueva detención se produjo después de que los agentes iniciasen una investigación el pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia de un abogado que declaró que un desconocido había utilizado su nombre y su cargo sin su consentimiento, llegando a estampar su firma en diversas actuaciones profesionales.

A través de una plataforma digital, contactó con dos familias con hijos menores de edad que habían sido víctimas de acoso escolar. Este sujeto les aseguró que podía terminar con el acoso sufrido y eliminar las fotografías y vídeos personales publicados en las redes sociales mediante la actuación de un gabinete jurídico compuesto por el denunciante y una procuradora, todo ello a cambio de un importe económico.

El autor se valió de una relación profesional inexistente, ya que dicho abogado y la procuradora nunca habían trabajado para esta persona, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Fruto del engaño este sujeto obtuvo dinero procedente de dos familias, retribuciones que se realizaron mediante pagos instantáneos y transferencias que obtenía mediante una "manipulación psicológica" y con cantidades que iban en aumento.

Más de 5.000 euros en ocho días

Tras la toma de contacto con los progenitores de los menores víctimas de acoso, les exigió de forma urgente un primer pago de 395 euros, justificando ese importe como necesario para provisión de fondos. Después reclamaba mayores cantidades de dinero para pagar los servicios prestados, llegando a conseguir más de 5.000 euros en apenas ocho días.

El denunciante reconoció al autor de los hechos gracias a la emisión de un programa de Equipo de Investigación. La labor investigadora permitió localizar y detener a este individuo el pasado día 9 de octubre oculto en un domicilio en la provincia de León.

El detenido es el presunto responsable de los delitos de estafa y reclamación judicial y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

