Iñaki López, sobre la nueva canción de Sergio Ramos: "Le hemos puesto karaoke para que lo entiendan bien"

El futbolista ha lanzado un tema plagado de 'dardos' para el Real Madrid. En la misma, el de Camas habla sobre su salida del club blanco.

Sergio Ramos lanzaba este domingo su nueva canción, 'Cibeles'. En la misma, el futbolista habla sobre su salida, según dice, involuntaria del Real Madrid, el club en el que jugó durante 16 años.

La canción está plagada de mensajes para el club blanco. Así, el deportista canta "nunca quise irme, tú me pediste que vuele", "menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual" o "espero que te vaya bien aunque sin ti me siento mal".

"Como ven, hemos puesto karaoke para que le entiendan bien", señala, irónico, Iñaki López, "el autotune es lo que tiene, es muy traidor". "Ramón está lívido", añade Cristina Pardo, señalando al colaborador. El cantante ironiza afirmando que le imaginen a él "tirando un penalti en el Bernabéu".

Iñaki recuerda que el Real Madrid ya ha sido cantera de otros cantantes como, por ejemplo, Julio Iglesias. "Julio es una super estrella", responde el artista. Para Ramoncín que el género musical escogido por Ramos es un tipo de música "que facilita el hacerlo porque no necesitas montarte una banda, ni ensayar todo el tiempo, ni siquiera cantar".

