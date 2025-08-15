Los detalles La Fundación Humanitaria de Gaza asegura que "nunca ha habido muertos" en sus puntos de reparto, pese a que hay imágenes que muestran lo contrario y a las denuncias de cientos de ONGs.

El conflicto en la Franja de Gaza sigue cobrándose vidas mientras las imágenes muestran ataques a personas que buscan alimentos. Chapin Fay, portavoz de la Fundación Humanitaria de Gaza, niega las muertes en sus centros de ayuda, asegurando que están lejos del centro de los disturbios. Sin embargo, las imágenes contradicen sus declaraciones, mostrando el uso de gas pimienta y granadas aturdidoras. Fay desestima las críticas de 170 ONGs y Médicos sin Fronteras, sugiriendo que algunas tienen una agenda oculta. A pesar de sus afirmaciones, testimonios de trabajadores, la ONU y periodistas corroboran la violencia. Fay insinúa financiación europea para sus operaciones, sin especificar el país. En total, 859 gazatíes han muerto en estos puntos de reparto.

El genocidio en la Franja continúa. Las imágenes muestran cómo disparan a las personas cuando se disponen a buscar algo de alimento. Sin embargo, el portavoz de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), Chapin Fay, parece no ver lo mismo.

El portavoz estadounidense de esta fundación encargada del reparto de ayuda asegura que "no ha habido muertes" en sus puntos, señalando que tienen lugar lejos del centro.

Sin embargo, las imágenes muestran cómo, en la misma puerta, les rocían con gas pimienta, lanzas granadas aturdidoras e incluso celebran su buena puntería.

El presentador que entrevista a Chapin Fay insiste, recordándole que 170 ONGs han dicho que deberían cerrar. "Médicos sin Fronteras habla de una matanza orquestada, ¿están también amenazados por Hamás?", le pregunta.

Un hecho al que el portavoz de la GHF responde quitándoles credibilidad. "Algunas de estas organizaciones tienen una agenda", destaca.

Pese a insistir en esto, los propios trabajadores han relatado lo que ocurre, así como la ONU, periodistas, doctores y gazatíes que acuden allí.

Chapin Fay afirma que detrás de la financiación de sus mercenarios se encuentra algún país europeo, al que curiosamente no quiere mencionar "Puedo decirte que está en Europa Occidental", apunta.

En total, 859 gazatíes han sido asesinados en esos puntos de reparto.