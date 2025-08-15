Ahora

Las mentiras de la GHF

La GHF se aferra a una mentira y niega que los gazatíes sean asesinados en sus puntos de reparto pese a las 859 muertes

Los detalles La Fundación Humanitaria de Gaza asegura que "nunca ha habido muertos" en sus puntos de reparto, pese a que hay imágenes que muestran lo contrario y a las denuncias de cientos de ONGs.

Palestinos desplazados internamente intentan conseguir bolsas de harina de un camión de ayuda
El genocidio en la Franja continúa. Las imágenes muestran cómo disparan a las personas cuando se disponen a buscar algo de alimento. Sin embargo, el portavoz de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), Chapin Fay, parece no ver lo mismo.

El portavoz estadounidense de esta fundación encargada del reparto de ayuda asegura que "no ha habido muertes" en sus puntos, señalando que tienen lugar lejos del centro.

Sin embargo, las imágenes muestran cómo, en la misma puerta, les rocían con gas pimienta, lanzas granadas aturdidoras e incluso celebran su buena puntería.

El presentador que entrevista a Chapin Fay insiste, recordándole que 170 ONGs han dicho que deberían cerrar. "Médicos sin Fronteras habla de una matanza orquestada, ¿están también amenazados por Hamás?", le pregunta.

Un hecho al que el portavoz de la GHF responde quitándoles credibilidad. "Algunas de estas organizaciones tienen una agenda", destaca.

Pese a insistir en esto, los propios trabajadores han relatado lo que ocurre, así como la ONU, periodistas, doctores y gazatíes que acuden allí.

Chapin Fay afirma que detrás de la financiación de sus mercenarios se encuentra algún país europeo, al que curiosamente no quiere mencionar "Puedo decirte que está en Europa Occidental", apunta.

En total, 859 gazatíes han sido asesinados en esos puntos de reparto.

