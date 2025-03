Gonzalo Miró carga contra Carlos Mazón: "Son una panda de miserables, lo único que saben es mentir y ocultar la realidad"

Gonzalo Miró ha arremetido con dureza contra Carlos Mazón por su gestión tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. El colaborador de La Roca ha criticado su actitud y ha pedido responsabilidades al Partido Popular para que el político no termine la legislatura.

Gonzalo Miró no ha ocultado su indignación al hablar sobre Carlos Mazón y su postura tras la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana. En sus últimas comparecencias, el presidente de la Generalitat aseguró que "después de lo ocurrido, he cumplido con mis responsabilidades", unas declaraciones que no han convencido al colaborador de Más Vale Tarde.

"Lo hace porque son una panda de miserables. Lo único que saben hacer es mentir y ocultar la verdad," ha afirmado Miró, quien acusa al gobierno valenciano de haber tenido "datos suficientes para alertar a la gente" y no haber actuado a tiempo para evitar daños mayores. "No lo hicieron y ahora lo único que pretende es poner el ventilador de la mierda, contaminar la situación y eludir responsabilidades," ha añadido tajante.

Además, Miró ha lanzado un mensaje directo al Partido Popular, exigiendo que se haga cargo de la situación. "Solo espero que el PP se encargue, por favor, de que este tipo (Carlos Mazón) no termine la legislatura y se tire 15 años cobrando dinero público porque sería insultante," ha concluido.