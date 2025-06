Gonzalo Bernardos explica el presunto contrato de Cerdán por el 45% de Servinabar: "Es muy burdo. No se complicaron la vida"

Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos para analizar la noticia de que la UCO sospecha que Santos Cerdán controlaba el 45% de Servinabar, una empresa que habría recibido adjudicaciones.

El economista explica que esta presunta transmisión del 45% de las acciones se habría hecho mediante un contrato privado y que tendría que haberse puesto en el libro de socios. Sin embargo, afirma que "no tienen obligación de ponerlo en el registro mercantil".

Bernardos detalla que podrían haber utilizado otros métodos, como testaferros, algo que, recuerda, "no siempre es ilegal", así como mediante "ingeniería jurídica" con la creación de diferentes sociedades para pasar de unas a otras las participaciones. No obstante, apunta que en esta ocasión "no se han complicado la vida".

Bernardos señala que este presunto contrato privado sería "muy burdo", pues considera que "lo normal es que, si tienes confianza en esa persona, no hagas ningún contrato privado y te vaya pasando el dinero a un paraíso fiscal".

En su opinión, es "realmente sorprendente" que haya "un documento escrito en que se transmiten estas participaciones". "Me parece pedestre", sentencia.