Pedro Rodríguez: "Cada vez es más evidente que Netanyahu está prolongando la guerra atendiendo a sus intereses"

El profesor de Relaciones Internacionales expone que "la retórica de Netanyahu es que Israel siempre está a una batalla de alcanzar la victoria". Añade, además, que el primer ministro israelí ha conseguido dividir el país "hasta la médula".

Las tropas de Israel se encuentran ya en la frontera para traspasar la Franja de Gaza. Benjamín Netanyahu cuenta con el permiso para hacerlo tras haberse reunido con su gabinete aunque, antes de esa reunión ya anunciaba que tenía la intención de controlar toda Gaza para "garantizar su seguridad".

Pedro Rodríguez expone que "la retórica de Netanyahu es que Israel siempre está a una batalla de alcanzar la victoria". El profesor de Relaciones Internacionales apunta a que "cada vez es más evidente que está prolongando la guerra atendiendo a sus intereses políticos y evitando una rendición de cuentas".

Rodríguez señala que Netanyahu está acusado de corrupción y que su gobierno "es un gobierno de coalición con la 'frikipandi' mas deleznable que nos podamos imaginar". El profesor expone que el primer ministro israelí ha conseguido "dividir hasta la médula a Israel". "No se puede permitir este nivel de polarización", añade.

En relación a las reacciones de, por ejemplo, Ursula von der Leyen, Rodríguez señala que no se puede establecer "un doble estándar". "Algo que en Europa nos afecta directamente, la guerra de Ucrania, no se puede disasociar de Gaza", indica. "Este problema de falta de coherencia tiene consecuencias gravísimas para nuestra seguridad o nuestra ética", añade.