Un menor de 15 años muere ahogado en una balsa del río Congost, en la Garriga (Barcelona)

Un menor de 15 años falleció el sábado en una balsa del río Congost, en la Garriga, Barcelona, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlo durante más de una hora. Testigos alertaron a los bomberos a las 20:04 horas de que el joven había saltado al agua y no había salido. Se activaron ocho dotaciones, incluyendo submarinistas del GRAE y un helicóptero de rescate. El cuerpo fue localizado por expertos de montaña. La alcaldesa, Meritxell Budó, lamentó el incidente y recordó que nadar en el río está prohibido, instando a buscar lugares seguros para bañarse.

Un menor de 15 años murió en la tarde de este sábado en una balsa del río Congost, en la Garriga (Barcelona), a pesar de que los servicios de emergencia trataron de reanimarlo, sin éxito, durante más de una hora.

Según han informado este domingo fuentes de Bomberos, unos testigos alertaron a los servicios de emergencia de que a las 20:04 horas un menor había saltado dentro de la balsa y no había salido. Rápidamente, los Bomberos activaron ocho dotaciones, entre las que había efectivos de los submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Áereos, con efectivos expertos en montaña de la misma división.

Los primeros efectivos comenzaron la búsqueda por los laterales y desde dentro de la balsa, de unos 50 metros cuadrados y 3 metros de profundidad máxima, tras lo que llegaron los expertos del GRAE de montaña, que localizaron el cuerpo en el fondo.

Una vez en el exterior, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) iniciaron las maniobras de reanimación con el apoyo de Bomberos durante más de una hora, sin éxito. El SEM desplazó hasta el lugar de los hechos al equipo conjunto con los Bomberos, cuatro ambulancias y un equipo de psicólogos. Por su parte, los Mossos, que se hicieron cargo de los trabajos judiciales pertinentes y de la investigación, desplazaron cuatro dotaciones.

La alcaldesa del municipio, Meritxell Budó, ha lamentado el suceso y ha recordado que nadar en el río está "prohibido". "Consternada y triste por la pérdida de un joven de 15 años ahogado en el río Congost", ha compartido en X. "Quiero recordar a todo el mundo que bañarse está prohibido: no es un acto de valentía, es un riesgo para la vida. En verano, busquemos sitios seguros y autorizados para bañarnos", ha añadido.