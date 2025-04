Gonzalo Bernardos denuncia: "Me usan para invertir en criptomonedas cuando he dicho que son una tomadura de pelo"

Gonzalo Bernardos denuncia en este vídeo que están usando su imagen para la conocida 'estafa de las criptomonedas' y manda una advertencia: "Con su dinero no se juega, no se dejen guiar por cualquier publicidad".

La imagen de Gonzalo Bernardos está siendo utilizada para una estafa con criptomonedas en la que el nombre del economista sale acompañado de una información confusa y que invita al usuario a hacer clic y hacer inversiones extremadamente arriesgadas.

Algo que es absolutamente mentira y que Bernardos ya ha denunciado en sus redes sociales. También en Más Vale Tarde, donde explica que "es la dictadura del clic, nos quieren llamar la atención y utilizan a múltiples personas, muchas veces más conocidas que yo".

En su caso, le llama la atención que precisamente "me utilicen a mi para invertir en criptomonedas, cuando desde hace mucho tiempo he dicho que son una tomadura de pelo total".

"Algún día se va a desplomar su precio, igual que hicieron los tulipanes en el siglo XVII, la primera burbuja de la historia", afirma el economista, que recomienda "tener todos los pros y los contras" a la hora de invertir.

En este sentido, señala que "no tienen que invertir en aquello que sube, sino en lo que realmente es barato y puede subir". También "mirar el riesgo", pues si solo se mira con el ojo de la rentabilidad "tienen un problema". "Con su dinero no se juega, sean conscientes de lo que hacen y no se dejen guiar por cualquier publicidad, como en este caso que es falsa", sentencia.