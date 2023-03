Con la situación que se ha vivido en Estados Unidos, muchos españoles tienen miedo a que la crisis financiera pueda golpear a los bancos europeos o incluso españoles. En Más Vale Tarde, el economista Gonzalo Bernardos ha lanzado un mensaje tranquilizador, asegura que "no hay por qué tener miedo, e incluso ha animado a hacer inversiones a quienes tengan dinero que no vayan a utilizar.

"El que tenga una cantidad significativa de dinero que no vaya a utilizar, invertir en Letras del Tesoro está muy bien, porque le puede ofrecer alrededor del 3,5% de interés, mientras que el interés de los depósitos de los bancos no llega a l%", explica el experto. En cambio, no aconseja invertir en criptomonedas: "Antes que intervenir en criptomonedas, les aconsejo que se vayan al casino, que se lo pasarán mejor, porque la volatilidad es total y realmente puede quebrar cualquier otro operador", ha explicado.

Al que tenga "bastante dinero", recomienda invertir en oro, porque "cuando uno tiene miedo el oro es el activo refugio por excelencia", cuenta el experto.