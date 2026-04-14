Esther Redondo, sobre las críticas de los ministros al juez Peinado: "Uno salía de la rueda de prensa diciendo: 'Nos hemos quedado cortos'"

Esther Redondo habla en este vídeo sobre las fuertes críticas al juez Peinado y la defensa a Begoña Gómez que se han escuchado hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, entre ellas la de Óscar Puente.

El Gobierno ha salido en tromba a defender a Begoña Gómez tras el auto de procesamiento del juez Peinado, desde su marido Pedro Sánchez hasta Félix Bolaños, que aseguraba que la instrucción del magistrado "avergüenza a muchos ciudadanos".

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy también estaban Óscar Puente y Elma Saiz, que también han salido en defensa de la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, el ministro de Transporte pedía la palabra en un momento de la comparecencia para opinar expresamente sobre este tema.

Un momento que llama la atención a Cristina Pardo: "Con lo que nos cuesta que los ministros nos respondan a las preguntas que les hacemos, es sorprendente que nos contesten a las que no les hacemos", comenta.

Esther Redondo, que ha estado presente en esa rueda de prensa, señala que "estaba claro que el ministro Óscar Puente quería dejar su impronta" y que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que suele ser la que dirige las intervenciones de los ministros, ya había sido advertida por Puente de que quería hablar sobre este asunto.

"Ha hablado porque quería dar su opinión como jurista y para dejar claro que respaldaba al 100% la opinión de Bolaños contra el juez Peinado", apunta la periodista de laSexta, que señala que aunque los ministros han elevado el tono de su crítica contra el juez Peinado, todavía hay uno de ellos que tras salir de la rueda de prensa decía: "Nos hemos quedado cortos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.