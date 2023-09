La expresidenta de la Comunidad de MadridEsperanza Aguirreha afirmado este viernes en Más Vale Tarde que si ella fuera Alberto Núñez Feijóo "ofrecería los votos que fueran necesarios" para que Pedro Sánchez "pudiera gobernar en solitario".

La 'popular' ha recordado que ella hizo "exactamente lo mismo cuando en 2015" ganaron en el Ayuntamiento de Madrid, pero no llegaban a la mayoría absoluta. "El PSOE sí podía gobernar con Podemos. Para que no gobernara Podemos, le ofrecí mis votos a Antonio Miguel Carmona", ha explicado Aguirre.

Sin embargo, ella sabe que la respuesta del líder del PP es un rotundo "no", pero ha insistido en su propuesta pese a que Sánchez no ha pedido los votos del Partido Popular. "Yo se lo ofrecería porque estoy segura que, con el desprecio y la soberbia que tiene, Pedro Sánchez diría que no", ha sostenido la exlíder madrileña.

Aguirre no se rinde y ha pedido "luchar con todas las fuerzas para evitar que los filoterroristas" condicionen el Gobierno en España. "Estamos en un mundo de locos y tenemos que luchar para impedirlo", ha zanjado. Además, ha lanzado duras críticas a ERC y PNV, y ha asegurado que Feijóo ha estado "estupendo" en el debate de investidura.

Lejos de retractarse por su llamamiento al "tamayazo", la 'popular' ha defendido que a ella le "gustaría que los socialistas votaran en conciencia" como "hicieron cuando se pidió la abstención a la relección de Mariano Rajoy". "Votar en conciencia es lo que dice la ley española, que prohíbe el imperativo... El escaño no es del partido es de los votantes", ha incidido.