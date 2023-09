La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre descarta "totalmente" que algún diputado del PSOE respalde la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero no así la posibilidad de que algún socialista no vote al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la suya. "Eso es lo que yo no quiero descartar", ha apuntado.

Lo ha hecho durante una entrevista este viernes en 'RTVE', al ser preguntada por la posibilidad de que se repita una situación como la del 'tamayazo', la investidura fallida del socialista Rafael Simancas en la Asamblea de Madrid en 2003, en la que la abstención de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez obligó a convocar nuevas elecciones.

A este respecto, Aguirre ha indicado que no le "parecería mal" que algún diputado del PSOE hiciera lo mismo en la investidura de Sánchez, ante el "disparate" de pactar una amnistía con el independentismo catalán. "Descarto totalmente que ningún diputado del PSOE vaya a votar al señor Feijóo, lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez", ha manifestado.

La exdirigente 'popular', que ha dado "completamente por hecho" que la amnistíaya está acordada, ha acusado asimismo al presidente del Gobierno en funciones de haberse puesto "al frente del procés" y de estar llevando a cabo "un cambio de régimen": "Vamos por el camino de Hugo Chávez, vamos directos a Venezuela", ha esgrimido.

Sobre los liderazgos en el propio Partido Popular, Aguirre ha avalado a Feijóo como líder del partido en los próximos años y, aunque ha reconocido que le gustaría que la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sea la primera presidenta de España, ha criticado los intentos de enfrentarles.

No obstante, sí que ha criticado al portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, por hablar en euskera en el Congreso después de haber dicho que no haría el "canelo" y ha expresado su deseo de que su cargo lo ocupase Cayetana Álvarez de Toledo: "Lo haría mucho mejor, ya lo ha hecho. Ha sido la mejor portavoz que hemos tenido", ha defendido.