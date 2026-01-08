El Gran Wyoming sentencia a Trump: "La democracia y la libertad le importan un pimiento, no las practica ni en su país"

El presentador de El Intermedio no ha dudado en valorar los acontecimientos que han tenido lugar durante los primeros días del año: la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU y las reacciones que ha provocado.

El Gran Wyoming se incorpora este jueves a su puesto como presentador de El Intermedio después de un merecido descanso por las festividades navideñas. El presentador ha conectado con Más Vale Tarde para valorar las noticas que nos ha dejado el inicio de año.

Sobre la reunión de Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, Wyoming expone que acaba de volver al trabajo y ya tiene "una profunda nausea". "Me parece que esto que se dice de exaltación de la libertad es "una broma de pésimo gusto". "Maduro, desde el punto de vista del contexto internacional, es un ser irrelevante", afirma, "si hay alguien que es un criminal real en este momento y que es un peligro para toda la humanidad es el señor Trump".

Wyoming destaca las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo que ha expresado que tiene dudas sobre la legalidad de la detención de Trump. "¿De qué tiene dudas?", pregunta, "¿De que alguien llegue, bombardee un país con el que no está en guerra y secuestre a su presidente, que tiene inmunidad internacional?". El presentador se muestra contrariado por la falta de reacción ante las acciones de Trump.

"A Trump la democracia y la libertad le importan un pimiento", sentencia Wyoming, "si no empezaría por practicarlas en su propio país en el que él gobierna". "Ante este energúmeno criminal, la figura de Maduro es irrelevante", añade.

