Sobornar a la población: la última ocurrencia de la Administración Trump para hacerse con el control de Groenlandia

El gobierno de Donald Trump está considerando la posibilidad de comprar Groenlandia a Dinamarca, ofreciendo hasta 100.000 dólares a cada ciudadano del territorio autónomo para fomentar su separación y posible unión a Estados Unidos. Esta operación costaría unos 5.700 millones de dólares. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha rechazado categóricamente la venta, instando a Estados Unidos a cesar las amenazas. Mientras tanto, la población groenlandesa se muestra entre sorprendida e indignada por la propuesta. La alcaldesa de Nuuk ha calificado los planes como ofensivos. Una reunión entre Dinamarca y Estados Unidos está prevista para la próxima semana.

Primero Venezuela y después Groenlandia, esa parece ser la hoja de ruta del imperialismo de Donald Trump, de hecho, su Gobierno está estudiando fórmulas para convencer a Dinamarca para que les entregue la isla en la reunión que tendrá lugar la semana que viene. En pleno éxtasis por la captura de Maduro, distintos cargos de la Administración Trump deslizaron la vía militar, más tarde llegó la parlamentaria y este jueves, según ha avanzado 'Reuters', EEUU se está planteando comprar a los groenlandeses.

El líder republicano estaría dispuesto a darle hasta 100.000 dólares a cada uno de los ciudadanos del territorio autónomo para que apoyen la separación de Dinamarca y, en el mejor de los casos, que se unan a su país. Concretamente, la operación les saldría por unos 5.700 millones de dólares.

Este solo sería uno de los tratos que los de Trump están buscando desesperadamente, según le han contado a 'Bloomberg', para que Marco Rubio, secretario de Estado y jefe de la diplomacia estadounidense, pueda ganarse o comprar voluntades en Groenlandia la próxima semana.

¿Qué opinan Groenlandia y Dinamarca?

La primera ministra del país nórdico, Mette Frederiksen, ya ha dejado meridianamente claro que el territorio no se vende. "Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", aseguró en su cuenta de Facebook el pasado domingo.

Sin embargo, Pele Broberg, líder del partido Narelaq, separatista groenlandés, opina distinto. "Le hemos pedido a nuestro Gobierno que negocie con Estados Unidos sin Dinamarca", ha señalado este jueves.

Por su parte, la población de Groenlandia vive la situación de la amenaza trumpiana entre la estupefacción, el temor y la indignación. "No me siento segura. No me parece justo que hable así de un pueblo y de mi país y lo humille, como algo que solo quiere mercadear y controlar", ha expresado Stella Kreutzmann-Mørk, ciudadana de la isla. "Siempre pensé que iba de boquilla, pero tras lo de Venezuela...", ha indicado su vecino Ian Møller.

Del mismo modo, la alcaldesa de Nuuk, la capital isleña, ha tachado los planes estadounidenses de ofensivos e irrespetuosos. "No lo queremos. Ya en primavera celebramos la mayor manifestación de la historia en Groenlandia, donde rechazamos enérgicamente a los estadounidenses", ha manifestado durante una entrevista en la cadena 'CBS'.

Con todo, tanto Dinamarca como Estados Unidos se han emplazado la semana que viene a una reunión de la que aún no se sabe la fecha ni el lugar, pero en la que inevitablemente estará Groenlandia sobre la mesa.

