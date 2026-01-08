Ahora

IMPERIALISMO TRUMPIANO

Sobornar a la población: la última ocurrencia de la Administración Trump para hacerse con el control de Groenlandia

¿Por qué es importante? El Gobierno de los Estados Unidos estaría dispuesto a entregar hasta 100.000 dólares a cada ciudadano para que apoyen la separación de Dinamarca. La operación se saldaría por 5.700 millones de dólares.

Grafismo que muestra el mapa de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos encima
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Primero Venezuela y después Groenlandia, esa parece ser la hoja de ruta del imperialismo de Donald Trump, de hecho, su Gobierno está estudiando fórmulas para convencer a Dinamarca para que les entregue la isla en la reunión que tendrá lugar la semana que viene. En pleno éxtasis por la captura de Maduro, distintos cargos de la Administración Trump deslizaron la vía militar, más tarde llegó la parlamentaria y este jueves, según ha avanzado 'Reuters', EEUU se está planteando comprar a los groenlandeses.

El líder republicano estaría dispuesto a darle hasta 100.000 dólares a cada uno de los ciudadanos del territorio autónomo para que apoyen la separación de Dinamarca y, en el mejor de los casos, que se unan a su país. Concretamente, la operación les saldría por unos 5.700 millones de dólares.

Este solo sería uno de los tratos que los de Trump están buscando desesperadamente, según le han contado a 'Bloomberg', para que Marco Rubio, secretario de Estado y jefe de la diplomacia estadounidense, pueda ganarse o comprar voluntades en Groenlandia la próxima semana.

¿Qué opinan Groenlandia y Dinamarca?

La primera ministra del país nórdico, Mette Frederiksen, ya ha dejado meridianamente claro que el territorio no se vende. "Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", aseguró en su cuenta de Facebook el pasado domingo.

Sin embargo, Pele Broberg, líder del partido Narelaq, separatista groenlandés, opina distinto. "Le hemos pedido a nuestro Gobierno que negocie con Estados Unidos sin Dinamarca", ha señalado este jueves.

Por su parte, la población de Groenlandia vive la situación de la amenaza trumpiana entre la estupefacción, el temor y la indignación. "No me siento segura. No me parece justo que hable así de un pueblo y de mi país y lo humille, como algo que solo quiere mercadear y controlar", ha expresado Stella Kreutzmann-Mørk, ciudadana de la isla. "Siempre pensé que iba de boquilla, pero tras lo de Venezuela...", ha indicado su vecino Ian Møller.

Del mismo modo, la alcaldesa de Nuuk, la capital isleña, ha tachado los planes estadounidenses de ofensivos e irrespetuosos. "No lo queremos. Ya en primavera celebramos la mayor manifestación de la historia en Groenlandia, donde rechazamos enérgicamente a los estadounidenses", ha manifestado durante una entrevista en la cadena 'CBS'.

Con todo, tanto Dinamarca como Estados Unidos se han emplazado la semana que viene a una reunión de la que aún no se sabe la fecha ni el lugar, pero en la que inevitablemente estará Groenlandia sobre la mesa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar
  2. Sánchez defiende no ser "vasallos" de Trump y alerta del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Nadie se fía del pacto Gobierno-ERC para Cataluña: el PP habla de "desigualdad", para Junts "perpetua el café para todos" y presidentes como Page dicen 'no'
  4. Guardiola ofrecerá a Vox una coalición para entrar en el Gobierno de Extremadura
  5. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid
  6. La juventud eterna de la mascota virtual: el Tamagotchi cumple 30 años y sigue cautivando a generaciones con su cuarto resurgir