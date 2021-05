Hasta 2.000 millones de usuarios de WhatsApp deben aceptar antes de este sábado, 15 de mayo, las nuevas condiciones si quieren seguir usando correctamente la aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, hay muchas personas a las que aún no les ha llegado el mensaje necesario para dar su consentimiento. Algo que ha explicado el experto en tecnología y fundador de ADSL Zone, Javier Sanz: "A lo mejor no lo llegas a recibir. Alemania se ha opuesto frontalmente contra la nueva política de privacidad".

"Parece ser que la compañía estadounidense no lo va a tener tan sencillo en Europa al cambiar los términos de privacidad", ha apuntado Sanz, que ha destacado que "hay que esperar a este sábado". No obstante, ha advertido, en caso de recibir el susodicho mensaje: "Debemos saber que si no lo aceptamos nos vamos a quedar sin poder usar WhatsApp de forma normal porque limitarán el acceso a los chats. Podremos responder mensajes, pero no tendremos acceso a nuestra lista".

Pero ¿qué implica aceptar ese mensaje? Sanz ha señalado que, según WhatsApp, para el usuario "no implica absolutamente nada", pero el comisario alemán de protección de datos indica que "la política nueva es engañosa". Tal y como ha proseguido el fundador de 'ADSL Zone', Facebook "afirma que no compartirá datos y llega a decir que Europa no está aceptando la nueva política porque no la entiende", pero ha precisado: "Lo que intentan es facilitar la conversación del usuario con las empresas. Esto significa que al final buscan un fin comercial".

Sanz ha ahondado en las consecuencias de esta cuestión: "Aquellas empresas que tienen un servicio de WhatsApp para poder interactuar con clientes podrán compartir datos con Facebook, y de esa manera ponernos publicidad contextualizada a nuestra actividad". El experto ha criticado que "es una especie de invasión a nuestra privacidad que ellos intentan camuflar y que las autoridades no piensan aceptar". En resumen: si aceptas los términos de la aplicación, tendrán más datos sobre ti, y por tanto más control. Y si no aceptas, limitarán tus funciones.

"Si no aceptamos a lo largo de las siguientes semanas -no se han especificado cuántas- nos van a dejar la aplicación inútil WhatsApp", ha advertido Sanz, que cree que hay que esperar a ver qué sucede: "Hay que recordar que WhatsApp está regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Irlanda, pero la aplicación es europea".