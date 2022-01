El doctor César Carballo ha analizado en Más Vale Tarde las claves relativas a BA.2, la subvariante de ómicron que circula por decenas de países, entre ellos Dinamarca. ¿Se puede reinfectar uno con ómicron a través de esta variante? "De momento, no sabemos si te puedes reinfectar con BA.2. No hemos visto reinfecciones por ómicron. Por eso, cuando hablamos de vacunarse tras haberse infectado con ómicron hay que esperar un poco", ha apuntado el médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

"Llevamos dos años de pandemia, y hasta ahora no hemos visto una reinfección con la misma variante. No lo vimos con alfa ni con delta; ni tampoco, de momento, con ómicron. Por lo que es rarísimo verlo", ha explicado Carballo, que no obstante ha advertido: "Si te puedes reinfectar con BA.2 sería algo que nos afectaría mucho, porque ya pensamos que esta variante puede ser la última y que nos va a dejar una inmunidad, por lo menos, duradera. Pero si empezamos a reinfectarnos con BA.2 nos cambia todos los escenarios".

Aun así, Carballo ha insistido en que "de momento, es muy pronto" para afirmar esta posibilidad, y ha añadido que "en hospitales es muy raro verlo". Lo que sí se ve en los complejos sanitarios, según ha precisado el médico, son "infecciones a mediados de diciembre con delta y reinfecciones con ómicron".