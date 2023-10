Crece el miedo a las chinches tras detectarse una peligrosa plaga en la capital francesa. Óscar Soriano, entomólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha explicado este viernes en Más Vale Tarde cómo detectar la presencia de chinches en nuestras casas y ha dado algunos trucos para combatirlas.

Para detectarlas, hay que fijarse en si aparecen manchas de color marrón oscuro, ya que las chinches succionan y después defecan encima de los inmuebles como camas y sofás. "Normalmente, cuando tienes chinches en casa es porque los has traído tú o alguien cercano ha estado de viaje. Cuando viene de viaje, ya trae picaduras y puedes intuir que ha traído las chinches", ha detallado el experto.

Después, si las sospechas se confirman, lo primero que hay que hacer es "congelar la ropa o meterla a 60 grados en la lavadora". Lo segundo "es vigilar si estos insectos sobreviven en las sábanas", ya que una vez que estén en camas o sofás hay que actuar contra ellas. Por eso, lo tercero, añade el entomólogo, es usar una "vaporeta para tratar con vapor los zócalos de las paredes y de las puertas". Esto también se puede aplicar en "algunas zonas de agujeros que tengan las camas".

Como recordatorio, Soriano ha asegurado que estos insectos, en principio, no transmiten enfermedades. Se ha demostrado, agrega, que pueden sobrevivir "algunos virus en el laboratorio", pero no lo pueden transmitir "porque no sobreviven en glándulas salivares o en zonas próximas donde tienen que hacer la inyección".