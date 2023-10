Francia, concretamente París, sufre una plaga de chinches de cama que el propio Gobierno ya ha tildado de "calvario". Algunos países ya están tomando medidas contra estos insectos, ¿pero puede llegar a España? Óscar Soriano, entomólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha señalado este viernes en Más Vale Tarde que los chinches "no tienen que pasar a España porque están aquí", lo que pasa es que no hay "una plaga explosiva". No obstante, ha asegurado que esto "puede pasar en cualquier momento aquí por las altas temperaturas".

El experto del organismo dependiente del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha explicado que, "normalmente, cuando hay una plaga explosiva de este tipo se debe a que hay un cambio ambiental que favorece esa especie". "Entonces es cuando se produce una reproducción y un aumento de la población muy grande", ha subrayado, añadiendo que es en ese momento cuando se produce "una plaga de este tipo de forma desbordada".

Sobre si puede llegar una plaga parecida a España, Soriano ha confirmado "que puede pasar aquí en cualquier momento aquí, sobre todo, cuando la temperatura sube y lo que hace es acelerar el metabolismo de muchos organismos". El entomólogo ha insistido en que "cuando las temperaturas son altas, hay varias generaciones y es cuando tenemos una gran plaga como la de París". Eso no quiere decir que no las tengamos aquí ya que, agrega, "nosotros las tenemos aquí y es algo cotidiano": "Por ejemplo, en Madrid están en muchos barrios".

Por otro lado, y para no confundir esta picadura con otras, ha explicado que hay que hacer una especie de encuesta: "Si ha sido fuera de casa, si duermes con la ventana abierta...". Pero la prueba definitiva es la mancha que dejan estos insectos en las sábanas. "La diferencia es que los chinches mientras succionan defecan, y aparecen puntos de color marrón castaño", ha detallado.