El enfado de Cristina Pardo con los tuits machistas de Kanye West sobre Bianca Censori: "Me parece vomitivo"

"Me causa un rechazo bestial", afirma rotunda Cristina Pardo en este vídeo donde reacciona a los tuits racistas y machistas de Kanye West, donde asegura que Bianca Censori llevó su 'no vestido' en los Grammy porque tenía su permiso.

Kanye West se desmarcaba con unos tuits profundamente racistas y machistas. En ellos, no sólo se declaraba nazi y fan de Hitler, sino que también afirmaba tener "dominio sobre mi esposa". "Esto no es una mierda feminista 'woke'. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchara a ninguno de vosotros, estúpidos pobres?", comentaba.

En otro de sus mensajes, reconocía que el comentado 'no vestido' de Bianca Censori en los Grammy "fue decisión suya", si bien aseguraba que "no habría podido hacerlo sin mi aprobación".

Mientras que Iñaki López se pregunta en el vídeo sobre estas líneas si el rapero "no está exagerando la nota para llamar la atención", Juan Ramón Lucas lo considera un "tipo peligroso". Cristina Pardo, por su parte, comenta que este mensaje "me causa un rechazo bestial". "Me parece vomitivo", añade rotunda.