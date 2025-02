La diatriba cargada de odio de Kanye West: de autoproclamarse nazi a asegurar que "domina" a su mujer

Kanye West está desatado. El rapero, ahora conocido como Ye, lanzaba hace unos días una verdadera cascada de mensajes ofensivos a través de su perfil en la red social 'X', una larga perorata en la que además proclamó que es nazi y que ama a Hitler, además de asegurar que controla a su pareja, Bianca Censori.

Respondía así a la polémica que suscitó la aparición de ambos en la alfombra roja de los Grammy, a la que West acudió completamente vestido mientras que su mujer lució únicamente un diminuto vestido transparente, exponiendo todo su cuerpo. Una extraña performance que hizo saltar las alarmas sobre si la arquitecta se encontraba o no cómoda con esta indumentaria o si el artista -conocido por controlar la vestimenta de sus parejas- se la había impuesto.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mierda feminista de 'woke'. Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", escribió el viernes el cantante en la citada red social. West también aseguró que pese a que fue decisión de Censori usar la prenda, no lo hubiera hecho sin que él estuviese de acuerdo.

"La gente dice que el 'look' de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas peones 'woke'", clamó.

El cantante no solo se refirió al episodio de los Grammy, sino que además realizó varias publicaciones cargadas de odio dirigidas al dueño de la plataforma, Elon Musk, y contra la comunidad judía. En medio de esa delirante diatriba, llegó a asegurar que "amaba a Hitler" y que era nazi.

"Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, ¡Consigue tu propio Tercer Reich!", dijo sobre el comentado gesto del magnate tecnológico durante la toma de posesión de Donald Trump, cuando realizó un aparente saludo nazi. El cantante también dijo que nunca pediría perdón por sus comentarios sobre judíos, a pesar de que en su momento se disculpó por sus mensajes antisemitas, y que tenía pensado "normalizar hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de matar negros".

En el pasado West ha tenido que afrontar la cancelación de su cuenta de X, antes Twitter, por comentarios del mismo tipo que también han hecho que el artista haya perdido millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta, que cancelaron acuerdos con el rapero. Ahora, su cuenta en la citada red social ha desaparecido. Paralelamente, el cantante ha asegurado estos últimos días en un podcast que le diagnosticaron erróneamente con trastorno bipolar y que ahora le han diagnosticado autismo.