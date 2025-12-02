Putin y Witkoff concluyen una reunión de casi cinco horas sin avances que el Kremlin define como "útil, constructiva y significativa"

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial, Steve Witkoff, en la reunión de este martes en el Kremlin con sus respectivos asesores.

Los detalles Las conversaciones sobre una posible solución al conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial ya empezaron con retraso este martes al tener que esperar la delegación estadounidense al presidente ruso y han concluido sin lograr un acuerdo sobre uno de los temas más difíciles: las disputas territoriales.

Putin ha mantenido este martes una cita clave para el futuro de las negociaciones de un plan de paz para Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha reunido con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, además de con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. La conversación, según ha señalado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, que también ha estado presente, ha sido "útil, constructiva y significativa".

Las conversaciones sobre una posible solución al conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial se han prolongado durante casi cinco horas, en las que Rusia y EEUU siguen sin alcanzaron un acuerdo sobre la paz en Ucrania, y la paz no está más cerca ni más lejos, según ha declarado Ushakov. Además, ha señalado que las partes no han logrado un acuerdo sobre uno de los temas más difíciles: las disputas territoriales.

Putin ha criticado algunos puntos del plan estadounidense, pero ha apoyado la mayoría de ellos, según ha explicado el asesor ruso, que ha calificado las conversaciones de constructivas, pero ha reconocido que persisten las diferencias sobre Ucrania.

El encuentro, además, ya había comenzado con horas de retraso. Putin hizo esperar a Witkoff, cuyo encuentro estaba previsto que arrancara a las 17.00 horas en Moscú (las 15.00 en la España peninsular), pero pasados varios minutos el dirigente ruso apareció en el foro '¡Rusia llama!' del banco BTV, donde no dudó en apuntar directamente a Europa con una gran amenaza.

Witkoff tuvo que esperar horas para que, finalmente, se produjera la reunión. "¿Habéis podido pasear?", le preguntaba un Putin feliz y sonriente al enviado estadounidense, y ha querido saber qué le ha parecido Moscú. Esto es lo primero que ha querido vender el Kremlin al mundo, y la respuesta del enviado especial de Trump, que ha tenido mucho tiempo para todos los detalles de la Plaza Roja, no ha sorprendido: "Es una ciudad magnífica".

En las imágenes ofrecidas por el canal de Telegram del Kremlin se ve al líder ruso sentado en la mesa frente al emisario estadounidense y Kushner. Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado. Putin, por su parte, ha acudido junto al asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario económico de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

Horas antes tuvo lugar la llegada del enviado especial de Rusia al aeropuerto de Vnúkovo, que ha destacado por una ausencia de recepción de Estado. Sin bombo ni platillo, una comitiva lo ha recogido y se lo ha llevado, provocando un atasco en la entrada de Moscú.

Zelenski, con los ojos puestos en Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha estado este martes de visita en Irlanda mientras mantenía los ojos puestos en lo que ocurre en Moscú. El presidente ucraniano sabe que es un momento crucial. "Ahora, más que nunca, existe la posibilidad de poner fin a esta guerra", ha asegurado. Y no quiere que el futuro lo decidan entre Putin y Trump.

"Es importante que todo esto sea justo y transparente, para que no haya juego a espaldas de Ucrania", ha destacado. Por eso, después de su visita a Moscú, Witkoff y Kushner podrían reunirse con Zelenski y sus aliados europeos.

