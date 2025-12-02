Trump recrudece su guerra contra los medios que no le son afines y lanza una página web para denunciar lo que él considera 'fake news'

¿Por qué es importante? La iniciativa sigue el estilo del propio Trump, quien suele atacar a los periodistas que le formulan preguntas incómodas y los descalifica.

Trump no pone fin a su guerra con los medios de comunicación que no le son afines. La Casa Blanca ha lanzado una página web para denunciar las 'fake news' (noticias falsas), o más bien las noticias que no le vienen bien.

Por ello, los primeros señalados han sido la cadena 'CBS' y el diario 'Boston Globe'. La información señalada ha sido el llamamiento de congresistas demócratas a militares estadounidenses para que no cumplan las órdenes ilegales de Trump.

Esto, según la Casa Blanca, supone todo un bulo. ¿El motivo? Simple. Señalan, según el presidente, que ellos siempre han dado órdenes legales.

La iniciativa sigue el estilo del propio Trump, quien suele atacar a los periodistas que le formulan preguntas incómodas y los descalifica como "fake news". Según la Casa Blanca, 'CBS' y el diario 'Boston Globe' incurrieron en "tergiversación y omisión de contexto" al informar sobre estos hechos. "El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia", afirma el portal.

El lanzamiento de esta plataforma se produce poco después de la polémica desatada por Trump al insultar a una reportera con un "silencio, cerdita" cuando esta le preguntó por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Días después, Trump calificó de "pésima reportera" a Mary Bruce, de la cadena 'ABC', durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

La Casa Blanca justificó este tipo de comentarios del mandatario como una muestra de su "transparencia" y "honestidad". Mientras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido en reiteradas ocasiones de que las acciones de Trump, como las amenazas de retirar licencias a cadenas de televisión críticas, constituyen un "ataque" a la libertad de expresión.

