Putin asegura estar listo para una guerra con Europa "ahora mismo" antes de su reunión con EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, habla a los medios de comunicación después de asistir a una sesión plenaria del 16º Foro de Inversión VTB '¡Llamada a Rusia!' en Moscú, este martes.

¿Por qué es importante? El presidente ruso ha rechazado las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania y denuncia que los países europeos incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

Putin ha apuntado directamente a Europa. El presidente ruso ha rechazado este martes las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. "Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", ha dicho a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", ha señalado.

Putin también ha vuelto a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque ha añadido que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda". "No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", ha aseverado.

"Lo único es que si Europa de repente quiere iniciar una guerra con nosotros y lo hace, podría surgir muy rápidamente una situación en la que no tengamos con quién negociar", ha apuntado.

Además, ha acusado a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando ha insistido en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kyiv.

