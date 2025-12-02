Antonio Maestre, tajante: "Absolutamente todo lo que tienen los Franco es fruto del robo, del expolio y de la corrupción"

Antonio Maestre e Iñaki López reaccionan en este vídeo a la devolución por parte de la familia Franco de dos estatuas del Pórtico de la Gloria de Santiago que, durante décadas, habían permanecido en el Pazo de Meirás.

Las esculturas del Pórtico de la Gloria de Santiago expoliadas por la familia Franco ya están en el Museo do Pobo Galego, a la espera de un lugar definitivo para su exposición.

Las estatuas románicas de los profetas Isaac y Abraham, atribuidas al maestro Mateo, vuelven de este modo con su legítimos dueños tras décadas en el Pazo de Meirás.

"Después de eso queda la Casa Cornide, unas pilas bautismales que utilizan como maceteros...", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

A propósito de esto, Antonio Maestre deja una contundente reflexión: "Todo, absolutamente todo lo que tienen los Franco es fruto del robo, del expolio y de la corrupción".

