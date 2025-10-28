El emotivo abrazo de Cristina Pardo a Toñi García que perdió a su marido y su hija en la DANA

Este miércoles se cumple un año de la fuerte riada que asoló Valencia. El marido y la hija de Toñi bajaron al garaje para sacar su vehículo, pero la fuerza del agua les sorprendió en la rampa de salida.

Toñi García perdió a su marido y a su hija a causa de la DANA. Como cuenta en Más Vale Tarde, la fuerte riada les encontró saliendo del garaje con el coche. "Me lo contó un vecino que llegó a verlos", explica. "Les vino la gran ola, entró de golpe todo el agua y un contenedor que empujó el coche", añade.

El vehículo, debido a la fuerza del agua, impacto contra una pared. Ambos salieron del vehículo, pero, como indica García, el agua y el barro se los terminó tragando. "Esa sensación de cómo fallecieron, a oscuras, sin luz, sin nada a lo que agarrarse", expone, entre lágrimas.

La hija de Toñi era enfermera y ella tiene claro que tuvo que ser consciente de qué estaba pasando y cuál iba a ser el desenlace. "Los encontraron a los dos cogidos", cuenta, "sabía que mi marido nunca abandonaría a su hija". Cristina Pardo no puede evitar las lágrimas ante el testimonio de Toñi.

"La pena con la que murió mi marido, no lo puedo soportar, y el miedo que pasaría mi niña ante la situación", añade García, "es imborrable, todas las noches me levanto con la misma imagen". Pardo no puede evitar levantarse a abrazar y dar un beso a Toñi.

Ernesto García, por su parte, perdió a su hermana y a su sobrina, que sigue desaparecida. "Yo tengo dos vídeos que ellas grabaron", explica. Su sobrina envió un vídeo a su jefe para avisar de que no sabían si iban a poder llegar a su trabajo. "A las 17:31 graban otro vídeo, que dura 13 segundos, pero se masca la tragedia", añade, "estaban grabando su muerte prácticamente en directo".

"Una de las cosas que nos tiene que enseñar esto es decir a la gente que queremos que les queremos", reflexiona Cristina, "a veces no lo decimos, pensamos que lo tienen que dar por sentado". "Se dice poco", concluye Ernesto.

