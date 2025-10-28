Gonzalo Bernardos, sobre las ayudas para las víctimas de la DANA: "Han sido insuficientes y extremadamente lentas"

Un año después de que la fuerte riada asolara numerosos municipios de Valencia, muchas personas todavía no han podido iniciar la reconstrucción de sus casas o sus negocios ante la falta de ayudas para ello.

Muchas casas y negocios que se vieron afectados por la DANA continúan apuntalados y con barro, algo que impide que puedan ser utilizadas. La falta de interlocución entre las administraciones ha provocado que se ralentice la recepción de las ayudas para poder comenzar con la reconstrucción. Gonzalo Bernardos, por su parte, considera que las ayudas han sido insuficientes.

"Han sido extremadamente lentas", añade, "y, sobre todo, para las empresas, desastrosas porque les han pagado muy poco en relación con las pérdidas ocasionadas por los destrozos". El economista expone que existen numerosas pruebas, "pero ante sucesos extraordinarios debía ser mucho más rápida y no lo ha sido".

El economista denuncia que aquellos que sufren una desgracia "tienen una doble desgracia: cuando ocurre una inclemencia meteorológica climática y, luego, cuando ven que si alguien le ayuda es la familia, los amigos y la gente de bien. Pero la administración pública lo hace tarde y, frecuentemente, mal".

Bernardos indica que "la administración está obsesionada con encontrar al tramposo". "Cuando hay grandes tramposos nunca los pescan", añade. El economista indica que obligan a presentar mucha documentación y, además, intentan "regatear" ya que consideran que se exagera.

"En la administración están divididas las funciones en múltiples personas", detalla Bernardos. "Esto es de una ineficiencia total", añade, "el resultado es lentitud o dar menos del que correspondería".

