Un año de la tragedia

Toñi, víctima de la DANA, denuncia el desdén del Gobierno valenciano: "Nos han maltratado e insultado"

Toñi perdió a su marido y a su hija el día de la DANA y critica que Carlos Mazón vaya a asistir el miércoles al funeral cuando "no se han puesto en contacto con nosotros".

Casi un año después de la tragedia de la DANA, la indignación se mantiene entre los familiares de las 237 víctimas mortales por la falta de respuestas y justicia. Piden la dimisión de Carlos Mazón, pero sobre todo, reclaman honestidad sobre lo que ocurrió el pasado 29 de octubre.

Pese a la petición expresa por parte de las familias de que Mazón no acuda al funeral de Estado que se celebrará el miércoles por el primer aniversario, se ha confirmado su asistencia, un acto más de desdén hacia las víctimas.

Ante la sugerencia de posibles actos de protesta contra el president de la Generalitat, Toñi, que perdió a su marido y a su hija, sostiene que "la gente de la calle y los familiares de víctimas, hemos mostrado más dignidad y ejemplo que el que jamás pudieran darnos ellos".

"Ellos nos han maltratado, insultado, no se han puesto en contacto con nosotros", ha denunciado en Más Vale Tarde.

"Un presidente de la Generalitat que diez meses y medio después hace unas declaraciones diciendo que él tiende nuestra mano si le solicitamos una entrevista. ¿Tengo que ir yo a solicitarle?", ha sentenciado.

