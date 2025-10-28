Condenan a dos años de cárcel a un médico del 112 por homicidio imprudente tras no asistir a un joven que se ahogaba

Los detalles El médico no lo consideró un caso grave y cuando los servicios sanitarios llegaron a su casa, el joven ya había muerto. Además de la pena de cárcel, ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación.

Un médico del 112 en la Comunidad de Madrid ha sido condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por homicidio imprudente, tras no considerar grave la llamada de emergencia de un joven de 24 años que se estaba ahogando. Durante la llamada, la madre del joven, Carmen, explicó que su hijo, Aitor, no podía respirar. El médico insistió en hablar con Aitor, quien apenas pudo articular palabra. A pesar de las advertencias de la madre, el médico no consideró la situación urgente. La ambulancia llegó 23 minutos después, pero Aitor ya había fallecido. La familia planea recurrir la sentencia, buscando justicia por la omisión de asistencia sanitaria.

El médico del 112 respondió a la llamada de emergencia de un chico de 24 años que se estaba ahogando. En ese momento, no lo consideró un caso grave y cuando los servicios sanitarios llegaron a su casa, el joven ya había muerto.

Ahora, este facultativo de la Comunidad de Madrid ha sido condenado por esos hechos a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

En la llamada que ha salido a la luz, se puede escuchar cómo, desesperada y con miedo, Carmen llama al 112 porque su hijo Aitor se está ahogando. "Dice que no puede respirar", comienza ha explicarle.

El médico insiste en que le pase con el joven a pesar de que la madre le repite que no puede respirar y no puede hablar. Finalmente, Aitor termina cogiéndole el teléfono, momento en el que se le escucha cómo apenas puede articular palabra. "No puedo, me ahogo", consigue expresar.

Tras hablar con el paciente, este facultativo no considera que la situación sea grave. "Él podrá decir lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?", le indica a la madre.

A pesar de que Carmen insiste en que ella no le ve bien, el médico le comenta que pasará alguien a verle pero que "respira", instantes después se despide.

La ambulancia acaba llegando 23 minutos más tarde, pero el joven de 24 años ya había entrado en parada respiratoria.

Siete años después, el médico ha sido condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por homicidio por imprudente. Sin embargo, la familia ya a dejado claro que va a recurrir la condena.

"Debe llegarse al máximo de la pena ante la gravedad de los hechos, porque ha existido la omisión de asistencia sanitaria", explica Felipe Holgado, abogado de la familia. Ellos defienden que lo único que quieren es que se haga justicia.

