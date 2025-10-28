Ahora

La familia recurre la sentencia

Condenan a dos años de cárcel a un médico del 112 por homicidio imprudente tras no asistir a un joven que se ahogaba

Los detalles El médico no lo consideró un caso grave y cuando los servicios sanitarios llegaron a su casa, el joven ya había muerto. Además de la pena de cárcel, ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación.

Condenado 112
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El médico del 112 respondió a la llamada de emergencia de un chico de 24 años que se estaba ahogando. En ese momento, no lo consideró un caso grave y cuando los servicios sanitarios llegaron a su casa, el joven ya había muerto.

Ahora, este facultativo de la Comunidad de Madrid ha sido condenado por esos hechos a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

En la llamada que ha salido a la luz, se puede escuchar cómo, desesperada y con miedo, Carmen llama al 112 porque su hijo Aitor se está ahogando. "Dice que no puede respirar", comienza ha explicarle.

El médico insiste en que le pase con el joven a pesar de que la madre le repite que no puede respirar y no puede hablar. Finalmente, Aitor termina cogiéndole el teléfono, momento en el que se le escucha cómo apenas puede articular palabra. "No puedo, me ahogo", consigue expresar.

Tras hablar con el paciente, este facultativo no considera que la situación sea grave. "Él podrá decir lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?", le indica a la madre.

A pesar de que Carmen insiste en que ella no le ve bien, el médico le comenta que pasará alguien a verle pero que "respira", instantes después se despide.

La ambulancia acaba llegando 23 minutos más tarde, pero el joven de 24 años ya había entrado en parada respiratoria.

Siete años después, el médico ha sido condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por homicidio por imprudente. Sin embargo, la familia ya a dejado claro que va a recurrir la condena.

"Debe llegarse al máximo de la pena ante la gravedad de los hechos, porque ha existido la omisión de asistencia sanitaria", explica Felipe Holgado, abogado de la familia. Ellos defienden que lo único que quieren es que se haga justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón llega al aniversario de la DANA con 229 muertos, mentiras, cobardía y miles de valencianos que no perdonan a la espalda
  2. El PP utiliza el millón de euros en efectivo del PSOE como arma arrojadiza a un día de que Sánchez comparezca en el Senado
  3. El huracán Melissa, que deja nueve muertos en el Caribe, toca tierra en Jamaica como categoría 5
  4. Los ataques israelíes en Gaza dejan al menos nueve muertos mientras Hamás niega haber violado el alto el fuego
  5. Estados Unidos mata a 14 personas más en nuevos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico
  6. Creando su propio mundo: los millonarios que nunca dejaron que otros escribieran la historia